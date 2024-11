Notre journaliste totalement seul à l'endroit où Kamala Harris devait prendre la parole: "En quelques instants, les milliers de personnes sont parties"

"Il y a encore des voix à compter", avait-il justifié dans une déclaration très courte et sobre, alors que les partisans de la candidate démocrate rassemblés depuis le début de soirée à l'université historiquement noire de Howard avaient déjà commencé à quitter les lieux, dans une ambiance devenue de plus en plus sombre au fil des heures.

"Il n'y a plus personne, ça fait quelques minutes que le porte-parole de la campagne de Kamala Harris s'est adressé à la foule qui était ici pour dire que Kamala Harris ne s'exprimerait finalement pas ce soir au vu des résultats qui ne sont pas encore suffisamment clairs pour elle et plutôt défavorables", a constaté notre journaliste Mathieu Col sur place.

"En quelques instants, les milliers de personnes, d'étudiants, d'invités qui étaient présents ici sur ce site de l'université Howard sont partis comme si nous étions déjà cinq heures plus tard et que la messe était dite. Il reste la presse qui va continuer à expliquer ce qu’il se passe au niveau des résultats, mais il n'y a plus personne. Les services de sécurité sont partis, il faudra encore nettoyer le site et rendre à l'université et au centre de ce campus sa virginité d'il y a quelques jours."