Notre spécialiste analyse le duel Trump-Harris: "Une image inversée du débat avec Joe Biden, elle rayonne et il a l’air… vieux"

Les deux candidats à la Maison Blanche se sont écharpés pendant 1h30 en direct hier soir. C'était la première fois qu'ils débattaient ensemble. Le débat a été très tendu, mais sans grande surprise finalement, chacun est resté campé sur ses positions. Finalement, est-ce qu'il y a un gagnant et un perdant ?

On peut en tout cas dire que Kamal Harris réussit son pari, celui de montrer qu'elle pouvait être une vraie présidente, une commandante capable de prendre des décisions et de diriger les États-Unis. Dès le début de ce débat, elle a montré qu'elle avait la poigne pour le faire. D'ailleurs, lorsqu'elle arrive, elle se dirige vers Donald Trump et lui tend la main en se présentant :"Kamala Harris". Il lui répond : "Enchanté, amusez-vous bien". Mais loin de la désarçonner, on se rend compte qu'il a déjà en partie perdu. D'ailleurs, durant tout ce débat, c'est aussi un duel d'images. On a d'un côté un Donald Trump qui semble sous tranquillisants, qui ne bouge pas beaucoup, qui a le sourire un peu crispé, qui refuse de voir Kamala Harris. Et puis, de l'autre, on a une personne qui défend ses arguments, qui regarde son adversaire. On a d'un côté un homme un peu vieux, avec des cheveux gris et de l'autre, une personne combattante. "On a complètement une image inversée du débat avec Joe Biden : cette fois, c'est Kamala Harris qui rayonne et lui qui apparaît comme un homme vieux", lance notre expert.