"Nous avons perdu cette bataille": Joe Biden prend la parole après la victoire de Donald Trump

Accepter le choix

Comme Kamala Harris lors de son discours d'hier soir, Joe Biden a appelé les Américains à "accepter le choix" fait par le pays: "Les campagnes électorales opposent deux visions différentes (…) On ne peut pas aimer son prochain seulement quand on est d’accord." Il a dit avoir appelé le futur président Trump "pour le féliciter pour sa victoire". L'actuel président a ajouté: "Souvenez-vous, la défaite ne signifie pas que nous sommes vaincus. Nous avons perdu cette bataille, l'Amérique de vos rêves vous appelle à vous relever. C'est l'histoire de l'Amérique depuis plus de 240 ans et ça continue."