Offensive ukrainienne en Russie: plus de 130.000 personnes ont fui la région de Koursk selon les autorités

Plus de 130.000 personnes ont fui la région de Koursk depuis le début de l'offensive ukrainienne en Russie, tandis que les combats se poursuivent des deux côtés de la frontière.

Depuis le début de l'offensive ukrainienne en Russie, plus de 130.000 personnes ont fui les combats et les bombardements, selon les autorités de la région de Koursk. Au moins 31 civils ont été tués et 143 blessés.

Quelque 20.000 autres personnes résident encore dans l'un des huit districts pour lesquels un ordre d'évacuation a été émis, a par ailleurs indiqué le gouverneur par intérim de l'oblast de Koursk, Aleksej Smirnov. Signe de la gravité de la situation sur place, les autorités russes ont déclaré jeudi que les cours dans plus de cent écoles seraient organisés à distance à la rentrée scolaire.