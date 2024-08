"Où s'arrêtera cette folie?": le Conseil de sécurité de l'ONU très inquiet par l'escalade au Moyen-Orient

Après l'assassinat du chef du Hamas en Iran, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et craint pour la suite des événements dans cette région du monde.

Quelques heures après la mort d'Ismaïl Haniyeh, chef du mouvement palestinien, le Conseil s'est réuni en urgence à la demande de l'Iran, soutenu par la Russie, la Chine et l'Algérie.

Plusieurs membres du Conseil, notamment la Chine, la Russie et l'Algérie, ont directement condamné cet assassinat.

Ismaïl Haniyeh a été tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le Hamas et par l'Iran, qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza.

Le Conseil "doit prendre des mesures immédiates pour qu'Israël soit tenu responsable de cet acte d'agression, y compris envisager des sanctions et d'autres mesures nécessaires pour empêcher d'autres violations et montrer que les activités malveillantes d'Israël ne seront pas tolérées par la communauté internationale", a déclaré l'ambassadeur iranien Amir Saeid Iravani, réaffirmant le droit de l'Iran à "l'auto-défense".

Mais la plupart des Etats membres ont simplement exprimé leurs craintes d'une escalade du conflit dans la région, la guerre faisant déjà rage à Gaza entre Israël et le Hamas.

"Israël a entrepris une politique d'effusion de sang et de terre brûlée, qui laisse la destruction dans son sillage, une vague sans fin de violence qui submerge Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban et maintenant la République islamique d'Iran. Où s'arrêtera cette folie?", a ainsi lancé l'ambassadeur algérien, accusant Israël de "sabotage" des efforts de paix au Proche-Orient.

"Nous appelons à la plus grande responsabilité et à la plus grande retenue afin d'éviter un embrasement régional", a de son côté plaidé l'ambassadrice française adjointe Nathalie Broadhurst.