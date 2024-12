P. Diddy au tribunal avant son procès pour trafic sexuel: les fils du rappeur présents

Le rappeur et producteur de hip-hop P. Diddy, incarcéré à New York dans une vaste affaire de trafic sexuel, a brièvement comparu ce mercredi devant un tribunal fédéral où il doit être jugé au printemps 2025.

Figure influente du hip-hop et de l'industrie musicale, Sean Combs -- son vrai nom --, 55 ans, est apparu habillé d'un pantalon et d'une chemise froissés de détenu et a salué avec de grands sourires certains de ses enfants présents dans la salle d'audience du tribunal fédéral de Manhattan. Ses fils, King Combs et Justin Dior Combs, ont été filmés à leur arrivée au tribunal pour cette audience préliminaire.

P. Diddy, appelé aussi Diddy ou Puff Daddy, doit y être jugé à partir du 5 mai 2025 lors d'un procès pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, extorsions et transport de personnes à des fins de prostitution, autant de charges pour lesquelles il a plaidé non-coupable, se disant innocent. Il risque la prison à vie.