Plus de 900 nouveaux cas de mpox dans le monde en juin

La variole du singe continue de se propager dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 934 nouveaux cas ont été enregistrés en juin, soit une légère diminution par rapport au mois précédent. Mais l'OMS suppose que le nombre réel de cas est plus élevé parce que moins de personnes sont testées et que tous les cas ne sont pas déclarés.

En juin, la maladie a été signalée dans 26 pays différents, principalement en Afrique. La plupart des cas continuent de provenir de la République démocratique du Congo. En raison d'un manque d'infrastructures de dépistage, seul un quart des cas suspects dans le pays a été testé, les deux tiers des tests se sont révélés positifs. Des infections ont également été identifiées dans les Amériques (175 cas), dans la région européenne (100) et en Asie et Océanie (82).

La plupart des cas ont été recensés dans l'est du Congo. Quatre pays africains sont apparus pour la première fois dans les statistiques en juin: le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda. Entre le 1er janvier 2022 et la fin juin 2024, un total de 99.176 cas confirmés ont été signalés à l'OMS par 116 pays. Plus de 200 personnes infectées sont décédées.