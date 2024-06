Pour le D-Day, une semaine de "galère" sur la côte normande

Embouteillages, routes fermées, laissez-passer et zone de circulation régulée... Même s'ils se réjouissent des festivités liées au 80e anniversaire du Débarquement, les Normands prévoient une semaine de "galère", surtout le 6 juin, sans vraiment savoir ce qui les attend: "On est complétement dans le flou".

Nombreux sont ceux dans le Calvados qui ont anticipé comme Fabienne Folliot, employée dans les assurances: "Je me suis arrangée pour faire mes déplacements à Paris lundi et mardi pour être en télétravail le reste de la semaine."

Quant aux autocars, ils sont suspendus le 6 juin dans les zones concernées par les cérémonies ainsi que l'agglomération de Caen. Les établissements scolaires prévoient retards et absentéisme. "Annuler le bus, ça va mettre beaucoup de parents sur la route", note Catherine Fouaux Aslett qui prévoit d'emmener ses enfants au collège à quelques kilomètres d'Omaha Beach.

Elle habite à la limite de la zone de circulation régulée (ZCR), mise en place pour les convois de 25 chefs d'Etat et de gouvernement, des vétérans et des invités. "Cette année, c’est particulièrement mal organisé. On ne pouvait avoir qu’un pass par foyer, poursuit cette mère de famille, et on est mal informé."

- 200 évènements -