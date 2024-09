Préparation, observation et attaque: voici comment Israël a traqué le chef du Hezbollah pour l'éliminer

Les affrontements transfrontaliers entre Israël et le mouvement islamiste libanais, qui durent depuis près d'un an, ont connu une escalade après l'attaque spectaculaire aux bipeurs et talkies-walkies piégés qui a visé à la mi-septembre les membres du Hezbollah au Liban, faisant 39 morts près de 3.000 blessés.

"Les capacités d'Israël en ce qui concerne le Hezbollah montrent la profondeur de l'infiltration des renseignements dans les sphères du Hezbollah", relève Miri Eisen, colonel à la retraite et chercheuse à l'Institut international israélien de lutte contre le terrorisme de l'Université Reichman, à Herzliya (centre d'Israël), soulignant que l'attaque était le fruit d'un travail de longue haleine.

Pour James Dorsey, spécialiste du Moyen-Orient, il ne fait aucun doute que cette opération est un coup d'éclat "très sophistiqué" du renseignement. "Elle démontre non seulement une capacité technologique importante, mais aussi la profondeur avec laquelle Israël a pénétré le Hezbollah", a-t-il dit.

La frappe

Selon des responsables israéliens, Nasrallah et d'autres dirigeants du Hezbollah se sont réunis vendredi au "siège" du mouvement dans son principal fief, dans la banlieue sud de Beyrouth. Une vidéo de l'armée montre des chasseurs-bombardiers F-15 décollant de la base aérienne de Hatzerim (sud) vendredi pour mener à bien l'opération. Peu avant 18h30 (15h30 GMT), de puissantes explosions ont été entendues dans tout Beyrouth.

Selon le Wall Street Journal, Israël a passé des mois à planifier l'utilisation d'une "série d'explosions programmées" pour atteindre le bunker situé sous les immeubles d'habitations où se trouvait Nasrallah, "chaque explosion déclenchant la suivante".

À lire aussi Explosion de bipeurs au Liban: la société Gold Apollo nie avoir fabriqué les bipeurs du Hezbollah

La réunion du Hezbollah coïncidait avec l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où se trouvait le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Son bureau publiera plus tard une photo le montrant en train d'approuver la frappe, décision qui aurait été prise "dans son hôtel à New York", selon le quotidien Times of Israel.

Selon le New York Times, l'analyse d'une vidéo de l'armée indique que les avions impliqués dans l'attaque étaient "équipés d'au moins 15 bombes de 2.000 livres" (environ 900 kg) chacune. De hauts responsables ont déclaré au journal que "plus de 80 bombes ont été larguées sur une durée de plusieurs minutes pour tuer" Nasrallah, le Wall Street Journal indiquant lui que le bunker avait été frappé avec "80 tonnes de bombes".