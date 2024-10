Qu'en est-il des ressortissants belges au Liban? Voici le point sur la situation

Aujourd'hui, les premiers rapatriés belges vont pouvoir rentrer. Notre journaliste, présente devant le ministère des Affaires étrangères, apporte plus de précisions sur la situation : "Selon nos informations, des dizaines de Belges devraient décoller de Beyrouth en milieu d'après-midi par un vol de rapatriement organisé par les Pays-Bas. Ils arriveront aux alentours de 20 heures à l'aéroport d'Eindhoven. Ensuite, ils prendront un car en direction de la Belgique, où ils seront accueillis par Hadja Lahbib, la ministre des Affaires étrangères. Une fois en Belgique, ils passeront par une phase administrative avec une série de formulaires et de papiers à remplir. Ils devront ensuite s'entretenir avec les Affaires étrangères".

Alors que la situation reste toujours chaotique au Proche-Orient, et notamment au Liban, de nombreux belges désirent quitter le territoire le plus rapidement possible.

D'autres Belges ont pu obtenir des places dans des vols commerciaux de la compagnie nationale libanaise Middle East Airlines à destination de Chypre et de la Turquie. Une concertation est en cours avec la France, qui a dépêché un navire attendu dans les eaux libanaises ce week-end. Actuellement, quelque 200 des 1 800 Belges se trouvant au Liban ont signalé qu'ils souhaitaient quitter le pays.

Hier, nous avons également appris que deux journalistes belges de VTM, Robin Ramaekers et Stijn De Smet, avaient été violemment arrêtés et torturés pendant plusieurs heures à Beyrouth. Heureusement, les dernières nouvelles sont rassurantes et leur retour aura lieu très rapidement, comme le précise notre journaliste.

"Nous avons contacté ce matin la rédactrice en chef de VTM, qui nous a dit que Robin et Stijn devraient arriver en Belgique demain. Pour les nouvelles, ils ont bien dormi, même si les douleurs ressenties sont plus vives que celles d’hier. Actuellement, ils sont dans un lieu sûr, en sécurité, et très heureux d’être ensemble. À leur retour, il est possible qu’ils doivent passer par l’hôpital pour un contrôle et vérifier que tout est en ordre avant de pouvoir rejoindre leur famille", conclut-elle.



