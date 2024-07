Qui est Paul Kagame, le président rwandais réélu pour un 4ème mandat?

Le président n'a laissé que des miettes à ses deux adversaires, quelques dixièmes de pourcent à se partager. Mais avant même la publication des résultats, l'homme fort du Rwanda balayait les critiques. "Les gens disent que nous sommes une dictature. Une dictature soutenue par une foule aussi nombreuse. Si c'est une dictature, je ne peux pas le regretter personnellement", indique ce Rwandais.

"Kagamé", comme on le surnomme, est un dirigeant qui fascine. En 1994, il renverse le pouvoir Hutu, génocidaire. Il reconstruit le pays, qui devient une vitrine : infrastructures modernes, développement technologique, politique environnementale, lutte contre la corruption, égalité homme-femme. Impossible d'avoir un autre dirigeant. "On ne peut pas changer, sinon nous n'aurons plus la paix. Je dors bien grâce à lui. Même si je fais du vélo aujourd'hui, je suis sûr que demain il m'amènera à un autre niveau. J'aurai une moto ou une voiture."