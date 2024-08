Sept membres présumés d'une organisation terroriste interpellés en Argentine

"Sur la base d'expressions anti-chrétiennes et anti-juives, ils diffusaient à travers Telegram et WhatsApp des messages sur la planification d'attentats contre la communauté occidentale à Mendoza avec des contenus liés à des organisations terroristes telles que État islamique et l'Émirat taliban d'Afghanistan", indique la police fédérale argentine (PFA).

La ministre de la Sécurité, Patricia Bullrich, a rapporté sur son compte X (ex-Twitter) le démantèlement par la PFA "d'une organisation dangereuse liée à un groupe terroriste radical islamique, identifié après avoir menacé un journaliste de la communauté juive".