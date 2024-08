Tensions entre le Liban et Israël: "des dizaines de roquettes" lancées par le Hezbollah sur le nord de l'Etat hebreu

Peu après les tirs, l'aviation israélienne a frappé le lieu "d'où les projectiles ont été tirés dans la région de Yater", dans le sud du Liban, ajoute le communiqué.

Plus tôt jeudi, le ministère libanais de la Santé avait fait état de quatre Syriens tués et cinq Libanais blessés dans une frappe israélienne à Chamaa dans le sud, où le Hezbollah et Israël échangent des tirs quotidiens depuis près de dix mois.

En raison de la "grande quantité de corps en lambeaux, le nombre final de martyrs sera déterminé sur la base de tests ADN", avait indiqué le ministère.