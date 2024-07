Tout sourire, Julian Assange profite de sa liberté retrouvée... sur une plage d'Australie

L'épouse de Julian Assange, Stella Assange, a posté sur les réseaux sociaux, un cliché de son mari tout sourire et en famille sur une plage déserte.

C'est tout sourire sur une plage déserte d'Australie qu'est apparu Julian Assange, le fondateur de Wikileaks et lanceur d'alerte, sur une photo publiée lundi sur les réseaux sociaux par son épouse, près d'un mois après son retour dans son pays natal.

Mme Assange a simplement écrit "photo de famille" pour accompagner cette photo publiée sur les réseaux sociaux sur laquelle il apparait souriant sur une plage sauvage, enlaçant son épouse et regardant avec un large sourire ses fils Gabriel et Max. Le lieu n'est pas précisé mais, selon les médias, il s'agirait d'une plage australienne.

"Il a l'intention de dormir dans un vrai lit. Il a l'intention de goûter de la vraie nourriture. Et il a l'intention de profiter de sa liberté", avait déclaré cette avocate à des journalistes en Australie, peu après son arrivée.

Il a ensuite passé cinq ans à Belmarsh à se battre contre son extradition vers les Etats-Unis où il était inculpé en vertu d'une loi sur l'espionnage datant de 1917.

A partir de 2010, M. Assange avait publié sur la plateforme WikiLeaks plus de 700.000 documents concernant les activités militaires et diplomatiques de Washington, notamment en Irak et Afghanistan, ce qui lui vaut d'être présenté comme un champion de la liberté d'informer.

Après avoir plaidé coupable devant un tribunal américain, épilogue d'une longue saga judiciaire, il a été condamné a à une peine de prison déjà purgée et a été libéré.