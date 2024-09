Trafic de drogue: le cofondateur du cartel de Sinaloa, "El Mayo", plaide "non coupable" à New York

Handout

L'un des plus puissants barons de la drogue au Mexique, le cofondateur du cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, arrêté fin juillet de manière rocambolesque aux Etats-Unis, a plaidé non coupable vendredi à New York de trafic international de drogue.

En tenue de détenu, visiblement diminué physiquement, Ismael Zambada, 76 ans, a plaidé "non coupable" par le biais de son avocat des 17 chefs pour lesquels il a été inculpé.