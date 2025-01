Trump avait promis une "opération d'expulsions" de masse: des centaines de migrants renvoyés vers le Guatemala

Deux avions militaires et un avion privé ont atterri au Guatemala vendredi, selon plusieurs sources. Une premier vol transportant 80 Guatémaltèques (31 femmes, 48 hommes et un adolescent) est arrivé, a indiqué l'Institut guatémaltèque des migrations vendredi. Un deuxième vol a suivi transportant 17 hommes et 63 femmes. Un troisième vol privé a rapatrié 11 femmes, 89 hommes et cinq mineurs.

"Ce sont des vols post-investiture Trump", a sobrement déclaré à l'AFP un responsable de la vice-présidence du Guatemala.

Donald Trump s'était engagé à une vaste offensive contre les migrants clandestins durant sa campagne et il a entamé son second mandat lundi avec une série de décrets destinés à enrayer leur afflux aux Etats-Unis. Il a ainsi déclaré "un état d'urgence nationale" à la frontière sud, avec le Mexique, et a annoncé le déploiement de troupes tout en promettant l'expulsion des "étrangers criminels".

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, s'est félicitée que "le Mexique a accepté hier (jeudi NDLR) un nombre record de 4 vols d'expulsion en une journée!", dans un message sur X.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères mexicain a souligné qu'"accepter toujours l'arrivée de Mexicaines et de Mexicains sur notre territoire à bras ouverts".

Le gouvernement mexicain n'a cependant confirmé de ni l'arrivée de vols ni un accord pour recevoir un nombre défini d'avions transportant des personnes expulsées, alors que des médias américains ont rapporté que l'arrivée d'un vol vers le Mexique avait été refusée.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a proposé cette semaine de fournir une "assistance humanitaire" puis d'organiser le "rapatriement" des étrangers cibles des premières mesures de l'administration de Donald Trump.

"Ces mesures s'ajoutent aux reconduites illimités à la frontière terrestre, à l'expulsion des non-Mexicains" et au rétablissement d'un programme américain encourageant les migrants à rester au Mexique en attendant une réponse à leur demande d'asile, avait souligné Mme Leavitt.

Tôt vendredi, la Maison Blanche a publié sur X une photo d'hommes menottés entrant dans un avion militaire, avec pour légende suivante : "Les vols d'expulsion ont commencé". En déplacement, M. Trump a déclaré à la presse que ces vols avaient pour but d'expulser "les criminels les plus méchants et les plus endurcis".

Sous l'administration Biden, quelque 270.000 personnes ont été expulsées en 2023, un chiffre annuel jamais atteint durant le premier mandat de Donald Trump (2017-2021).