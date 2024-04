Turquie: une série de séismes place l'Anatolie en alerte

Une série de séismes d'intensité variable, jusqu'à 5,6 pour le plus fort, ont secoué le centre de la Turquie jeudi sans faire de victimes mais plaçant la région en alerte, ont rapporté les autorités.

Au moins trois secousses ont été ressenties en fin de journée et en début de soirée dans la région de Tokat, entre les rivages de la Mer noire et le nord de l'Anatolie, dont l'une d'une intensité de 5,6 a fait un blessé et causé des dégâts matériels, a rapporté le ministre de la Santé Charretin Coca.

"Des véhicules d'intervention et des ambulances ont été dépêchés sur place", a indiqué le ministre sur le réseau X.