Un collectif a repeint aux couleurs de la Palestine les escaliers de Bueren à Liège

Ce geste symbolique "vise à montrer la solidarité de Liège avec le peuple palestinien qui subit la colonisation, l'apartheid et les violences au quotidien de l'Etat israélien et de ses alliés depuis plus de 75 ans, ainsi qu'un génocide depuis le 7 octobre 2023", expliquent les personnes qui ont mené l'action.

Le collectif dit en outre soutenir les revendications du peuple palestinien: "un arrêt immédiat des meurtres et des violences à Gaza et en Cisjordanie ainsi qu'un retrait total et inconditionnel de l'armée israélienne de ces territoires occupés. Doivent s'ensuivre un processus de décolonisation, de réhabilitation des territoires de la Palestine et de réparation pour toutes les pertes humaines, matérielles et écologiques provoquées par la colonisation", plaide-t-il.