Un destroyer américain visé par un missile et trois drones houthis en mer Rouge

Les Etats-Unis ont abattu mardi un missile et trois drones lancés par les rebelles houthis du Yémen qui visaient un destroyer de l'US Navy en mer Rouge, a annoncé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

"Le 5 mars, entre 15H00 et 17H00 heure de Sanaa, les forces de Centcom ont abattu un missile balistique antinavire et trois (drones d'attaque) lancés depuis des zones du Yémen contrôlées par les Houthis, soutenus par l'Iran, vers l'USS Carney en mer Rouge", a indiqué Centcom dans un communiqué, précisant n'avoir recensé aucune blessure à bord ou de dégât sur le navire.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, avait déclaré plus tôt dans la journée que leurs forces avaient ciblé deux destroyers américains en mer Rouge "avec un certain nombre de missiles navals et de drones".