Un "énorme soulagement" pour le comité belge de soutien mais "pas de victoire totale"

Julian Assange a quitté, dans la nuit de lundi à mardi, le Royaume-Uni et la prison de haute sécurité de Belmarsh, où il était incarcéré depuis 2019. Selon des documents judiciaires rendus publics dans la nuit de lundi à mardi, il a accepté de plaider coupable pour "complot pour obtenir et divulguer des informations relevant de la défense nationale". Il devrait être condamné à 62 mois de prison, déjà purgés en détention provisoire à Londres.

"C'est un énorme soulagement", a déclaré à Belga Marie-France Deprez, du comité belge de soutien au fondateur de WikiLeaks. Elle pointe les conditions d'incarcération de Julian Assange au Royaume-Uni, "violentes, en isolement" ce qui "détruit. Et plus ça dure, pire c'est". "On est très contents qu'il soit libre et qu'il puisse retrouver sa famille."