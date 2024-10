Une équipe de la télévision publique italienne Rai agressée au Liban

Une foule en colère s'est approchée du véhicule de la chaîne publique Rai 3 et a menacé ses occupants. Le conducteur libanais a tenté de s'interposer mais a ensuite été victime d'une crise cardiaque et n'a pas pu être secouru malgré les tentatives de réanimation.

La chaîne Rai 3 a rapporté l'incident mardi après-midi dans une édition de son journal "Tg3". Selon le récit des faits, l'équipe a d'abord filmé sur place et a interviewé plusieurs personnes. Plus tard, un homme armé s'est approché d'eux et a tenté de s'emparer de la caméra. Un groupe d'hommes les a alors menacés.

Le conducteur a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il tentait de calmer les hommes armés.