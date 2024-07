Une influenceuse décède après une chute de 90 mètres en Inde: "Elle n’a pas pu être immédiatement localisée"

Aanvi Kamdar, une influenceuse de 27 ans connue sous le pseudonyme "The Glocal Journal" sur Instagram, a tragiquement perdu la vie après une chute de 90 mètres près de Majurne, dans l’ouest de l’Inde.

Elle tentait de filmer une cascade populaire, celle de Khumbhe, au sud de Bombay, lorsqu'elle a perdu l'équilibre et est tombée dans une gorge.

Aanvi venait de Mambai en Inde et se considérait comme une "détective pour les voyages, les trouvailles de luxe, les cafés, les itinéraires" sur son compte Instagram.

Accompagnée de ses amis, elle réalisait du contenu pour ses plus de 300.000 abonnés lorsqu'elle a chuté.

Ses amis, témoins de l'accident, ont immédiatement alerté les services d’urgence. Un sauveteur a décrit la scène au journal indien The Economic Times : "Elle est tombée sur des rochers durs et glissants, et n’a pas immédiatement pu être localisée".

Il explique que la jeune fille "a été remontée à l’aide d’une civière attachée à des cordes de rappel". Selon lui, six sauveteurs sont descendus de la colline, "tandis que 50 autres ont aidé au sommet de la colline."