Une première en Corée du Sud: le président sous la menace d’un mandat d’arrêt après sa tentative ratée d’imposer la loi martiale

"Le mandat d'arrêt et le mandat de perquisition contre le président Yoon Suk Yeol (...) ont été émis ce matin", a déclaré dans un communiqué le Bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités, qui centralise les investigations.

"Aucun calendrier n'a été établi pour la suite des procédures", a-t-il ajouté.

"Le mandat d'arrêt et le mandat de perquisition et de saisie émis sur demande d'une agence qui n'a pas autorité en matière d'enquête sont illégaux et invalides", a dénoncé Yoon Kab-keun, avocat de M. Yoon, dans un communiqué.