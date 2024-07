Vague de chaleur au Maroc: plus de 20 décès en une journée dans le centre du pays

"La majorité des décès concerne des personnes souffrant de maladies chroniques et des personnes âgées, les températures élevées ayant contribué à la détérioration de leur état de santé et conduit à leur décès", a précisé dans un communiqué la direction régionale de Santé. Le Maroc a enregistré des records de chaleur cet hiver, avec le mois de janvier le plus chaud recensé dans le royaume depuis 1940 (près de 37°C par endroits), d'après la DGM.

La hausse des températures menace le secteur agricole, essentiel à l'économie nationale, et les réserves des barrages. L'évaporation de l'eau a atteint "un million et demi de mètres cubes par jour", a déclaré fin juin le ministre de l'Eau, Nizar Baraka.

Le record national de température maximale a été enregistré en août 2023 à Agadir (sud) avec 50,4°C. Le changement climatique provoque des événements météorologiques extrêmes plus longs, plus forts et plus fréquents comme des vagues de chaleur et des inondations.