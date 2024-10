Vie chère en Martinique: des policiers blessés lors d'affrontements avec des manifestants

Les policiers ont subi de "violentes prises à partie" lors de cette intervention, essuyant des jets de pierres et bouteilles, a poursuivi la même source, qui précise que 11 d'entre eux ont été "blessés par ces agressions".

"Après les sommations" d'usage, les forces de l'ordre sont intervenues pour "libérer" un rond-point occupé par une cinquantaine de personnes, sept poids lourds, deux véhicules "hors d'usage" et du matériel de chantier, selon un communiqué de la préfecture de Martinique.

"Face à de tels comportements, les forces de sécurité intérieure ont fait usage de la force, dispersé l'attroupement et procédé à l'interpellation de cinq individus", selon la préfecture.

Rodrigue Petitot, figure de proue du mouvement de lutte contre la vie chère, a lui été blessé à la cuisse après avoir chuté sur un grillage qu'il essayait d'enjamber, a indiqué à l'AFP une source policière.

"Nous confirmons que notre président Rodrigue Petitot, dit le R, a été pourchassé et blessé à la main et à la jambe", a réagi le Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens (RPPRAC) dans un communiqué dénonçant la "répression policière" de "Martiniquais pacifiques". Le collectif a fait état de deux militants placés en garde à vue.