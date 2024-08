Washington dit avoir déjoué une attaque destinée à venger la mort d'un général iranien

"Depuis des années, le ministère de la Justice travaille sans relâche pour contrer les tentatives de l'Iran de riposter contre des responsables américains à l'assassinat du général iranien Soleimani", a déclaré le ministre Merrick Garland dans un communiqué.

Ressortissant pakistanais lié à l'Iran, Asif Merchant a été arrêté et est poursuivi pour projet de "meurtre par tueurs à gages", a annoncé Merrick Garland, aux côtés du directeur du FBI Christopher Wray et du procureur fédéral de Brooklyn à New York, Breon Peace.