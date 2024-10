Plusieurs blessés graves dans un accident sur la E40, la circulation revient à la normale

"Vers 14h, un grave accident a eu lieu sur l'E40 impliquant un camion et deux voitures", déclare Peter Bruyninckx, porte-parole du Centre de la circulation. "L'une des deux voitures a percuté deux fois la berme en béton, ce qui a provoqué un choc violent et de lourds dégâts. Les services de secours ont dû libérer les occupants, qui ont été gravement blessés et transportés à l'hôpital."

Un grave accident a provoqué de sérieuses perturbations de la circulation sur l'E40 en direction de Louvain, juste après Bertem. La chaussée est à présent dégagée, mais les embouteillages pourraient persister encore un certain temps, rapporte le Centre flamand de la circulation mardi soir. Vers 18h30, il n'y a plus que 15 minutes de files.

Avec 260 kilomètres de file sur toutes les autoroutes flamandes, c'est un des embouteillages les plus intenses de l'année. "L'un des plus chargés de cette année. Pendant la période des vacances, il y a plus de trafic de loisirs, et la pluie n'aide pas non plus", conclut Bruyninckx