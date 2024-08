"Quasiment que des gens arrêtés": environ 40 kilomètres de bouchons sur le retour de la mer ce dimanche soir

Si vous avez bien profité des plages de la côte ce dimanche après-midi, le retour, lui, risque d'être long... Très long.

C'est Frédéric, via le bouchon orange Alertez-Nous, qui nous a prévenus aux alentours de 21h30 des longues files d'attentes sur la route des retours de vacances. "Je vais vers la côte et depuis Bruxelles, dans le sens inverse, je n'ai vu quasiment que des gens arrêtés", s'étonne-t-il. "Je n'ai jamais vu ça!"

Sur le site Verkeers Centrum, on annonce à 21h50 plus de 60 kilomètres de ralentissements: une partie de l'autoroute est signalée en orange, et l'autre en rouge.