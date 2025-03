Pas d'œufs, pas de beurre, pas de lait: une pâtisserie 100% végane ouvre dans le Brabant wallon, une première

Cookies, brownies ou encore cheesecake, ici toutes les pâtisseries sont composées uniquement avec des ingrédients végétaux. "Si on prend les œufs et qu'on les retire de la pâte, en fait, on ne verra pas la différence. Par exemple, à la place du beurre, j'utilise de l'huile de coco et c'est juste un autre ingrédient. Et ça ne change pas fondamentalement la pâtisserie, ça ne change pas le goût, ça ne change pas la texture. Et il y a vraiment moins de trouver son compte avec les pâtisseries véganes", assure Alexis Cima, pâtissier.

En Belgique, les boutiques de pâtisseries végétales sont rares, pourtant la demande est de plus en plus importante. Certains se tournent vers ce type de pâtisserie par choix, d'autres par obligation, c'est le cas de Caroline : "Ça fait longtemps que je ne peux plus manger de pâtisseries qui sont avec du lait et donc c'est une super alternative. C'est un vrai retour, je reprends de nouveaux plaisirs de pouvoir enfin manger des pâtisseries puisque ça fait vraiment longtemps que je ne peux plus le faire", se réjouit-elle.