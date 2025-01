Cinq personnes emmenées à l'hôpital après l'incendie d'une maison à Laeken: "Il y avait beaucoup de fumée"

Vers 07h00, les pompiers avaient maîtrisé l'incendie. "L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée", poursuit le porte-parole. "Il y avait encore beaucoup de travail à faire après l'extinction en raison des planchers en bois entre le premier et le deuxième étage. Les travaux de déblaiement sont également en cours. Les étages supérieurs du bâtiment sont inhabitables, mais le restaurant est toujours exploitable".

Le porte-parole des pompiers rappelle certains conseils de sécurité. "Installez des détecteurs de fumée - d'ailleurs obligatoires pour tous les types d'habitations de la Région bruxelloise depuis le 1er janvier - et si la configuration de la pièce et l'évolution du feu le permettent, évitez l'évacuation par la cage d'escalier enfumée et signalez votre présence aux services de secours à la fenêtre, par des gestes, un téléphone portable ou une lampe torche, ou via l'appel 112."