Des associations aident les fumeurs à stopper le tabac devant la gare centrale à Bruxelles

Dans le cadre de la Journée internationale sans tabac, l'ASBL Fares (Fonds des affections respiratoires) et son équivalent néerlandophone VRGT mènent une action de sensibilisation ce vendredi au Carrefour de l'Europe, devant la gare centrale à Bruxelles. Les organisations et leurs partenaires y donnent des animations gratuites pour faire comprendre les effets de la consommation de tabac et expliquent aux fumeurs comment y mettre fin avec l'aide d'un tabacologue.

Le mode de vie (alimentation, tabagisme et exercice) est le facteur de risque le plus important pour les maladies cardiovasculaires et certains cancers comme ceux des poumons et du côlon, rappellent le Fares et la VRGT.

En 2020, 9.413 décès étaient dus au tabac, soit 7 % du total des décès répertoriés cette année-là en Belgique, d'après Sciensano. Même si ce nombre est en baisse, il reste interpellant.