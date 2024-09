Des centaines de milliers de produits contrefaits saisis à Bruxelles ces derniers mois

Au total, les inspecteurs ont saisi 350.000 jouets contrefaits, principalement des peluches, des figurines et des cartes à jouer, 19.822 litres de détergent liquide et 16 tonnes de poudre à lessiver.

L'enquête, menée par l'Inspection économique en collaboration avec les parquets de Bruxelles et de Hal-Vilvorde ainsi que la police locale de la zone Bruxelles Nord, a permis de mettre au jour plusieurs entrepôts et un atelier dans quatre dossiers différents.

Selon le SPF Économie, la contrefaçon est loin de toucher uniquement les produits de luxe comme on peut le penser de prime abord. Le service public précise que, sur les 635.000 produits contrefaits saisis entre 2019 et 2023, 40% étaient des jouets et 38% des produits de soins, soit des objets utilisés au quotidien par un grand nombre de gens.

La découverte d'un atelier de confection de parfums contrefaits a également permis de retirer 10.000 produits du marché. Trois magasins clandestins qui écoulaient vêtements, accessoires et chaussures de contrefaçon en grande quantité ont aussi été mis au jour dans le quartier de la gare du Nord. Plus de 16.000 produits y ont été saisis.

Le manque à gagner pour l'économie belge s'élève à environ 436 millions par an. La diminution des recettes de la TVA et des impôts des personnes physiques et des sociétés entraine également une perte de plus de 584 millions d'euros pour l'État belge.