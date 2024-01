"Il faut redoubler d'efforts": le nombre de demandeurs d'emploi à Bruxelles au plus haut depuis cinq ans

Selon les chiffres annuels du chômage publiés par Actiris, une moyenne de 88.979 demandeurs d'emploi a été enregistrée en 2023, soit une augmentation de 2.730 personnes par rapport à 2022. Le taux de chômage atteint quant à lui 14,7%, soit une hausse de 0,5 point de pourcentage en un an.

Il y avait en moyenne 88.979 chercheurs d'emploi inscrits en Région bruxelloise en 2023, soit le nombre le plus élevé depuis cinq ans, a rapporté jeudi l'agence bruxelloise pour l'emploi Actiris. Cette dernière se réjouit toutefois d'un taux d'emploi en hausse, à un niveau jamais atteint de 66,5%.

Selon Actiris, cette hausse s'explique par une diminution de la demande de main d'œuvre, confirmée par une baisse des offres d'emploi de 13,5% par rapport à 2022, une augmentation du nombre d'inscriptions de jeunes après leurs études et de ressortissants ukrainiens et une modification de la validité d'inscription des chercheurs d'emploi bénéficiaires du CPAS.

Actiris précise que le nombre de chercheurs d'emploi de moins de 25 ans est en augmentation de 9,7% sur un an et grimpe à 25,4% en 2023. Dans le même temps, le taux d'emploi est annoncé en hausse avec 66,5% des personnes âgées de 20 à 64 ans enregistrés à l'emploi en 2023, un niveau jamais atteint depuis 1989.

Actiris explique ce contraste entre les chiffres par une croissance importante de la population active. "Il y a plus de personnes sur le marché du travail et donc plus de chômeurs, malgré l'augmentation du nombre de personnes à l'emploi", estime l'agence bruxelloise.