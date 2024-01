Il y a 3 ans, la zone 30 était installée dans le centre de Bruxelles: quel bilan en tirer?

Christine est infirmière en soins à domicile dans le centre de Bruxelles. Tous les jours, sur une matinée de travail, elle perd plus d'une heure dans sa voiture. "Il y a des quartiers à Bruxelles qui sont très saturés en circulation et donc en zone 30, quand on a beaucoup de travail et qu'il y a des soins urgents, on a parfois un peu de mal et c'est stressant", explique-t-elle.

Parfois, il est difficile de lever le pied et le compteur monte rapidement au-dessus des 30km/h. Résultat : cette infirmière reçoit régulièrement des amendes. "Il y a des rues où ça n'a pas vraiment de sens de rouler à 30, surtout à certaines heures".