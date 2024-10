"La nausée": les propos d'un candidat MR à Schaerbeek au sujet d'une parade de chaises roulantes suscitent l'indignation

C'est un commentaire sur la promotion sur les réseaux sociaux d'une parade de chaises roulante, organisée le 4 octobre à Schaerbeek, qui n'est pas passé inaperçu. "Après demain, on fera une balade des malvoyants, puis une promenade des malvoyants, et puis une promenade pour les gauchers et un marathon de natation pour les asthmatiques. Quand il s'agit de dépenser de l'argent, cette majorité ECOLO Groen Défi ne manque pas d'imagination. A quand le concours du plus beau rat?"

L'auteur de ces propos n'est autre que Xavier Mezquita, candidat à la communale bruxelloise pour la liste MR - Les Engagés. Et si ce dernier s'est platement quelques heures plus tard la publication de ce commentaire - "Mes propos ont été maladroits et je m'en excuse. Je suis pour une commune inclusive pour tout le monde, quelque soit l origine les croyances ou les différences" -, il a eu un certain écho au sein des citoyens comme de la politique locale. "C’est la classe absolue au MR - Mouvement Réformateur. Il serait peut-être temps de vous taire et de faire profil bas", écrit un internaute. "Vos excuses sont inaudibles après un discours aussi scandaleux et abject."