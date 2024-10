La première option reste d'avoir une majorité néerlandophone, rassurent PS et MR

"Le formateur (le libéral David Leisterh) a pris des initiatives, et il est dans son rôle, en consultant des juristes", a résumé Ahmed Laaouej au micro de la chaîne LN24. Mais "l'option 'number one' reste d'avoir une majorité côté néerlandophone, et il faut s'y tenir du mieux qu'on peut", assure-t-il. Parallèlement, il "faut constater qu'il y a toujours un blocage côté néerlandophone, et, nous francophones, n'allons pas pouvoir en être les otages". La piste d'un gouvernement seulement partiellement renouvelé, côté francophone, semble "pratiquement possible", mais "est-ce politiquement possible, c'est une autre question", ajoute le socialiste, prudent.

La veille, sur le même plateau, David Leisterh lui-même, formateur bruxellois pour les francophones, avait fortement minimisé la probabilité d'envisager cette piste, une "aventure extrêmement dangereuse". Il a assuré s'être adressé "à plusieurs experts" pour "connaître les options", mais que l'attente restait d'avoir une majorité néerlandophone au côté du trio MR - PS - Engagés.