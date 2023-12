Les lignes de la Stib gratuites et renforcées pour le Nouvel An

Durant la nuit du réveillon, dès minuit et jusqu'à 05h30, l'accès au réseau de la Stib sera par ailleurs gratuit pour l'ensemble des voyageurs et voyageuses. Les Noctis et le tram 81 circuleront jusqu'à 05h00. Les autres lignes de tram, de métro et - nouveauté cette année - certaines lignes de bus (45, 49, 54, 56, 65 et 87) rouleront jusqu'à 02h30, à fréquences renforcées.

"Cette année, le feu d'artifice sera tiré depuis le Palais des Académies. Nous renforcerons notre offre de transport afin de permettre au public de profiter de l'événement sans se soucier du retour", a annoncé la Stib.