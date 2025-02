"Mettre plus de policiers dans la rue": Philippe Close réunit les bourgmestres après les fusillades à répétition à Bruxelles

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close a invité jeudi matin les bourgmestres bruxellois à une réunion, cet après-midi, dans le contexte des coups de feu tirés en 24h dans deux quartiers de la région bruxelloise. Il doit y être question de la présentation d'un projet d'unité de commandement concerté avec le procureur du Roi de Bruxelles, Julien Moinil.

"Toutes les forces qui enquêtent sur les fusillades travaillent ensemble, récoltent des informations sous l'information du procureur du Roi. À côté, il y a une solidarité pour mettre plus de policiers dans la rue et montrer leur présence", nous explique Philippe Close au centre administratif Brucity. "On sait que ce combat contre la drogue est compliqué, mais on doit encore plus s'unir pour le gagner".