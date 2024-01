Moins de certificats verts pour les grosses installations photovoltaïques à Bruxelles

Le coefficient multiplicateur, qui module l'octroi de certificats verts par mégawattheure produit, est en effet revu à la baisse pour les panneaux installés à partir du 1er février. Il se chiffrera dorénavant à 1,016 CV/MWh pour les installations comprises entre 36 et 100 kWc, à 0,642 pour celles comprises entre 100 et 250 kWc et à 0,580 CV/MWh pour les installations supérieures à 250 kWc (celles des plus grosses entreprises) contre 1,2 CV/MWh auparavant.

En revanche, le nombre de certificats verts (CV) octroyés en Région bruxelloise pour les installations plus petites (de puissance inférieure ou égale à 5 kwC) avait été revu à la hausse en octobre dernier. Il s'élève depuis lors à 2,055 CV/MWh, contre 1,9 CV/MWH auparavant.