"On ne leur laissera aucun répit": un projet se met en place contre les narcotrafiquants à Bruxelles

Les zones de police de la capitale sont donc passées en mode unité de commandement pour assurer la sécurité à la suite des coups de feu répétés à Anderlecht et Saint-Josse-Ten-Noode. Cela se traduira, dès vendredi, par la présence de patrouilles de la zone de police de Bruxelles-Capitale-Ixelles à Anderlecht et dans le sud de Bruxelles en solidarité avec les communes de la zone Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest), ont indiqué les bourgmestres bruxellois.

Cette procédure est plus largement activée lors d'événements dépassant le territoire d'une commune, tels que la récente visite du pape. C'est à présent le cas dans le contexte des violences récentes liées au narco trafic. L'unité de commandement est assurée sous la direction du bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), et du chef de corps de la zone de police de Bruxelles Midi.

"On veut d'abord vraiment montrer à la population que nous sommes présents et que nous allons éradiquer ce phénomène et que ces personnes doivent absolument savoir que nous allons les arrêter et nous allons les mettre en prison", insiste Philippe Close. "Nous voulons soutenir l'initiative du procureur du Roi qui veut une unité de commandement judiciaire et d'un autre côté montrer notre solidarité, notamment avec la commune d'Anderlecht et la zone Midi en envoyant des policiers sur place pour assurer plus de sécurité et plus de bleu en rue", s'explique-t-il.

Il faut des enquêtes de fond et il faut absolument que le fédéral investisse plus dans sa propre police

Faut-il en conclure que la coopération entre les zones de police de Bruxelles n'est pas assez efficace ? "Nous utilisons un protocole qui existe depuis 2019 pour montrer notre réactivité comme nous le faisons dans plein de grands événements. Ce que nous demandons en même temps, c'est qu'il y ait plus de moyens dans la police judiciaire fédérale. Nous investissons massivement dans la police locale, en mettant une présence massive sur le terrain pour montrer la sécurité que nous voulons assurer dans notre population. Dans le même temps, il faut des enquêtes de fond et il faut absolument que le fédéral investisse plus dans sa propre police", répond le bourgmestre.