Plus d'1,6 million d'euros récoltés pour la Run to Kick

Dimanche, 3.200 personnes enfileront leurs baskets à Bruxelles au profit de KickCancer. La Run to Kick, course (ou marche) de 2, 5 ou 10 km dans le Bois de la Cambre, a déjà permis de récolter 1,683 million d'euros, qui seront intégralement reversés à des projets de recherche pour la lutte contre les cancers pédiatriques. Les dons peuvent encore arriver jusqu'au lancement du jogging solidaire.

C'est la septième fois que la Run to Kick est organisée. Les coureurs de plus de 25 ans s'engageaient à solliciter des dons pour un montant minimum de 200 euros. Au total, 3.200 personnes, réunies en 221 équipes, se sont inscrites pour faire sponsoriser leurs foulées matinales.

"Le fait que Run to Kick ait déjà permis de récolter plus de 1,6 million d'euros dépasse toutes mes espérances", se réjouit jeudi la fondatrice de KickCancer, Delphine Heenen. "L'introduction de nouveaux médicaments dans les traitements est particulièrement lente pour les cancers pédiatriques, et trop souvent les jeunes patients disposent de trop peu d'options. Cette somme incroyable nous permettra de faire la différence et d'investir dans la recherche indispensable sur les tumeurs cérébrales chez l'enfant."