Près de trois kilogrammes de drogue et huit armes saisies dans le quartier Porte de Hal

Les zones de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et Bruxelles-Midi ont saisi, entre avril et juin, 1,535 kg de drogue dure et 1,2 kg de drogue douce lors de diverses opérations menées dans le quartier de la Porte de Hal, sur les territoires de Bruxelles et de Saint-Gilles, ont-elles communiqué lundi. Ce quartier a été le théâtre de plusieurs règlements de compte entre trafiquants de drogue ces derniers mois, causant un sentiment d'insécurité grandissant au sein de la population.