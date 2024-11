Révélations sur les fraudes au CPAS d'Anderlecht: le système d'attribution bruxellois est-il "plus facile"?

Parmi les révélations les plus marquantes de l'enquête de la VRT, deux journalistes infiltrés ont simulé une demande de revenu d’intégration sociale en fournissant une fausse adresse. Résultat: le CPAS leur a accordé plus de 7.000 euros chacun, sans même vérifier les informations fournies. L’enquête met également en lumière un commerce illégal d’adresses fictives, permettant à certains individus de rester affiliés au CPAS d’Anderlecht.

Grâce à des témoignages de lanceurs d’alerte, une investigation en immersion et l’analyse d’experts, le reportage met ainsi en lumière les dysfonctionnements qui minent l’institution. Que se cache-t-il derrière le chaos au sein de ce centre d’aide sociale?

Il y a vraiment de la souffrance au travail

Le CPAS (Centre Public d’Action Sociale) est souvent le dernier filet de sécurité pour les personnes en difficulté en Belgique. Il offre diverses formes de soutien, allant de l’aide financière (comme le revenu d’intégration sociale) à l’assistance psychosociale, l’hébergement d’urgence, la médiation de dettes et bien d’autres services. Mais à Anderlecht, ce système semble s’effondrer sous la pression.

Les lanceurs d’alerte, en grande majorité des assistants sociaux, décrivent une situation devenue "intenable". Ils dénoncent une charge de travail excessive, un manque de personnel et un contrôle insuffisant des dossiers. L’un d’eux résume la situation : "J’ai fait beaucoup de travails dans ma vie, mais celui-ci, il y a vraiment de la souffrance au travail. C’est vraiment une souffrance."

Le personnel est débordé par le nombre de dossiers, s’épuise et finit souvent en arrêt maladie ou en burn-out. Ces absences ne sont pas systématiquement remplacées, ce qui alourdit encore plus la charge de travail des employés restants. Résultat: les dossiers s’accumulent, les délais légaux ne sont pas respectés et les bénéficiaires expriment leur mécontentement, parfois avec des insultes ou des menaces.

On prend juste une adresse sur Google Maps

Pour aller plus loin, le magazine Pano de la VRT a donc envoyé deux journalistes sous couverture au CPAS d’Anderlecht. Ils ont demandé un revenu d’intégration, bien qu’ils n’y aient pas droit. Les résultats sont alarmants : "On prend juste une adresse sur Google Maps et on la met comme leur adresse. Parfait."

Les contrôles sur les demandes semblent quasi inexistants. Les journalistes ont constaté que très peu de questions leur étaient posées et que les pièces justificatives requises étaient insuffisantes. Cela soulève des interrogations sur la rigueur avec laquelle les ressources sont attribuées et sur les risques d’abus.

Au-delà des dysfonctionnements organisationnels, une autre question se pose: celle du rôle de la politique. Une bénéficiaire confie: "Je suis passée par le président du CPAS… Vous avez voté pour lui ? Ah oui, très certainement."

Si certains critiquent une possible ingérence politique, synonyme d’inefficacité ou de favoritisme, d’autres assument pleinement cette approche. Un socialiste proche du CPAS explique avec fierté: "Si on estime que je suis clientéliste, oui, je suis fier d’avoir aidé les gens."

Cependant, ce type de gestion suscite des réactions mitigées, notamment en Flandre, où les contrôles sont généralement plus stricts.

Le professeur Daniel Dumont, spécialiste en droit de la sécurité sociale à l’ULB, rappelle l'autre objectif du CPAS: "Le CPAS, c’est le dernier rempart contre la pauvreté… après quoi, il n’y a plus rien."

Les CPAS bruxellois viennent en aide à des personnes souvent confrontées à des situations complexes : problèmes de santé, sans-abrisme, dépendances, conflits familiaux ou encore difficultés administratives. Ces institutions font face à un double défi : une augmentation du nombre de personnes en détresse d’une part et un manque de moyens humains et financiers pour leur venir en aide d’autre part.

Et maintenant ?

Le chaos au sein du CPAS d’Anderlecht met en lumière des dysfonctionnements plus vastes dans le système d’aide sociale bruxellois. Bien que certaines personnes en difficulté reçoivent un soutien indispensable, ce système semble également vulnérable aux abus et à l’inefficacité.

La question reste ouverte : des contrôles plus stricts, un financement accru et un renforcement des équipes peuvent-ils suffire à redresser la situation ? Les révélations ont immédiatement conduit la commission des Affaires Sociales de la Chambre à lancer des auditions au Parlement fédéral, afin de faire la lumière sur ces dysfonctionnements et envisager des mesures pour restaurer la confiance dans le système.



