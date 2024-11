Le PS a-t-il vraiment la mainmise sur tous les CPAS bruxellois et wallons?

"Comment allons-nous faire pour mettre un terme au clientélisme de la gestion du PS ?", s’est notamment interrogé le président du CD&V, Samy Mehdi, là où Theo Francken allait encore plus loin en évoquant le système PS : "Tu reçois un revenu d’intégration sociale et en échange tu votes pour moi".

Le PS a-t-il vraiment la présidence de la plupart des CPAS en Wallonie et à Bruxelles ?

Pas facile d'obtenir des chiffres. En Wallonie, en effet, il y a beaucoup de listes du bourgmestre, de citoyens, ... Difficile de savoir qui est apparenté à quel parti. Parfois, ils ne le sont même pas.

Néanmoins, Pascal Delwit, politologue à l'ULB, a calculé que lors de la précédente législature, le PS était dans 122 majorités communales sur 262 en Wallonie, et dans 11 sur 19 à Bruxelles.

Selon ce dernier, on peut en déduire qu'en Wallonie, le PS a dû obtenir la présidence de 60 à 70 CPAS, ce qui ne représente donc pas la majorité. À Bruxelles, six présidences de CPAS sont aux mains des socialistes. Les autres sont dirigés par d'autres partis : six par des personnalités libérales, un est présidé par un représentant de Vooruit, un par Ecolo, deux par Défi et trois sont dirigés par quelques élus par la liste du bourgmestre, propre à chaque commune.

Dans la capitale, 6 CPAS ont donc des présidents PS purs jus... Pas de majorité évidente a priori pour les socialistes.

