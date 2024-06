"Touche pas à mon futur": 500 personnes rassemblées à Bruxelles pour le climat et deux nouvelles revendications

Rise For Climate veut remettre l'enjeu climatique au coeur de l'agenda d'un contexte "hostile", en se référant, entre autres, à l'ascension de l'extrême-droite en Europe et aux politiques d'austérité. "Nous sommes consternés par la montée d'une politique qui n'est pas uniquement hostile au climat et à l'environnement, mais qui est surtout réactionnaire, autoritaire, xénophobe, homophobe, sexiste, antiscientifique, nationaliste et eurosceptique", avancent les organisateurs.

Ils veulent, avec cette action, protéger "la démocratie, la planète et ses êtres vivants" contre ce qu'ils qualifient de "changement de cap" au niveau européen. "Le risque d'érosion de nos valeurs démocratiques est d'autant plus grand que l'Union européenne cherche à imposer aux États membres des règles strictes d'austérité budgétaire qui priveront les gouvernements des ressources financières nécessaires pour assurer une transition énergétique équitable", a déclaré l'organisation.

Le message s'adresse principalement aux États-membres, dont les chefs d'État et de gouvernement se réuniront le 27 juillet à Bruxelles, à l'occasion d'un sommet européen. "Nous voulons leur rappeler que les 27 États membres se sont engagés à respecter les accords de Paris", explique l'organisateur et activiste pour le climat Kim Le Quang. Il souligne également qu'il est urgent de faire pression en faveur d'une future interdiction de l'utilisation des combustibles fossiles.