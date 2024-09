Un complexe "Villa Tinto" pour encadrer la prostitution à Bruxelles: qu'est-ce que c'est ?

Une "Villa Tinto" à Bruxelles ? Ce lieu offrirait aux travailleuses du sexe des chambres à louer et des services d'accompagnement, dans un cadre sécurisé. Si l'idée séduit certains, elle suscite aussi des critiques et des inquiétudes.

Deux candidats du Mouvement Réformateur (MR) souhaitent créer une version bruxelloise de la "Villa Tinto", un complexe dédié à la prostitution dans le quartier de l'Alhambra.

