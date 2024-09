Un détenu assigne l'Etat belge en référé après un violent incident à la prison de Haren

Un détenu de nationalité française a décidé d'assigner l'Etat belge devant le juge des référés après avoir été victime d'une agression à la prison de Haren. Son avocat Me David Dendoncker a confirmé lundi l'information rapportée par Het Laatste Nieuws. Selon lui, les agents pénitentiaires ne sont pas intervenus lors de l'incident et ont même fermé la porte de la cellule, tandis que l'homme n'a pas reçu les soins nécessaires.

Le détenu serait intervenu lors d'une dispute entre deux autres prisonniers le 27 juillet. L'un d'eux aurait alors agressé le Français et l'aurait frappé notamment avec une chaise et une poêle. Un gardien de prison s'est approché de la scène mais ne serait pas intervenu et aurait même fermé la porte de la cellule, laissant l'agresseur et sa victime seuls pendant vingt minutes.

Le détenu a perdu connaissance et a finalement été transporté à l'hôpital avec plusieurs blessures à la tête et des contusions. Il a regagné sa cellule le jour même. Son avocat indique n'avoir reçu qu'une brève réaction de la direction de la prison au sujet de l'incident.