Un nouveau Comedy Club a ouvert à Bruxelles et son patron est bien connu: il s'agit de l'humoriste Kev Adams

Kev Adams a créé, depuis 2020, plusieurs lieux destinés aux stand-ups dans différentes villes françaises. Créer un espace similaire en Belgique était pour lui presque une évidence. "Les Belges sont souvent très aguerris en termes de stand-up. Parfois même un peu en avance sur la scène française et puis il y a tous les types d'humour aussi ici", explique-t-il.

Ambiance de Première hier soir dans cette ancienne discothèque près de la gare du Midi, transformée en Comedy Club. Kev Adams, patron de l'établissement et humoriste français de 33 ans, connu pour ses rôles d'éternel adolescent, a visiblement vieilli.

"Dès qu'il y a un nouveau Comedy Club qui ouvre, c'est trop chouette. Ça fait en sorte qu'on puisse trouver plus d'endroits pour aller faire nos blagues", estime une humoriste qui s'est essayée à l'exercice lors de l'ouverture.

Donner une plus grande visibilité aux artistes et créer des liens entre les humoristes francophones, c'est aussi l'un des objectifs du projet. "Ce que j'attends de ce Comedy Club c'est vraiment créer des espaces, peut-être créer ce pont entre la France et la Belgique, ce pont humoristique. Cela va permettre une scène francophone, c'est ça qui est intéressant", estime une autre humoriste.

Si le stand-up a le vent en poupe, c'est aussi parce que le public est demandeur. Il n'existe actuellement que deux Comedy Club à Bruxelles. L'espace créé par l'humoriste Kev Adams est pour l'heure ouvert du jeudi au dimanche.