Une nouvelle phase de travaux au carrefour Léonard débute à Bruxelles: à quoi faut-il s'attendre?

Dans un premier temps, les perturbations devraient être limitées parce que ce chantier se dérouler la nuit. La nuit, les équipes travailleront entre 21h et 5h30 en semaine et puis jusqu'à 8h le samedi.

Mais attention, cette partie des travaux n'est qu'une phase préparatoire, et le plus gros du chantier arrive ci. Les câbles doivent être déplacés puisque les installations électriques doivent être retirées. C'est en avril qu'un chantier plus conséquent va débuter. Des bandes de circulation seront fermées dans un sens comme dans l'autre, ce qui signfie veut dire que les files vont probablement se rallonger, en particulier pour ceux qui se rendent à Bruxelles le matin aux heures de pointe.

Terminé dans quelques mois?

Ce chantier a débuté en mars 2023, il y a plus d'un an et demi. Des retards ont été cumulés, notamment à cause de poutres qui étaient plus vétustes que prévues, tout comme le système d'égouttage. Donc s'il n'y a pas de mauvaise surprise, les travaux devraient s'achever à la fin de l'année 2025, ce qui devrait être un véritable soulagement pour les centaines d'automobilistes qui passent ici chaque jour et dont le temps de trajet est parfois rallongé de 20 à 30 minutes.