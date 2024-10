Des trafiquants de drogue mexicains condamnés à 36 mois de prison

Deux trafiquants de drogue mexicains, interpellés avec huit kg de méthamphétamine dans leurs bagages, ont été condamnés lundi à 36 mois de prison par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Les deux prévenus, un homme et une femme, se sont désignés mutuellement comme responsables du transport de drogue et avaient demandé l'acquittement.

Les Mexicains étaient arrivés en Belgique via l'aéroport de Zaventem le 25 mai, sur un vol en provenance de la ville mexicaine de Cancún. À leur passage à la douane, les douaniers ont découvert de la poudre blanche dans leurs bagages à main. Il s'agissait de méthamphétamine, pour un total de huit kilogrammes.

"Ma cliente est une influenceuse TikTok qui voyage souvent. Elle est venue en Belgique accompagnée d'un collègue. Leur employeur lui avait demandé d'apporter cela pour les distribuer à des amis, en guise de cadeaux. C'est courant dans leur culture et elle ne s'est pas posée plus de question", explique l'avocate de la Mexicaine. "L'homme qui l'accompagnait avait organisé tout le voyage et on a retrouvé sur ses trois GSM des conversations sur le voyage. Il est évident qu'il en savait plus et que ma cliente est innocente."